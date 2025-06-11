Mersin Ekonomi Zirvesi’ne doğru

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Valisi Atilla Toros, Suphi Öner Öğretmenevi’nde organize edilen toplantıda zirvenin önemini vurguladı. Kentin ekonomik potansiyelini stratejik vizyonla şekillendirme hedefiyle çıktıkları bu yolda önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten Vali Toros, “Mersin Ekonomi Zirvesi bir fikir olarak doğdu ama bu fikir vizyona, ardından bir harekete ve nihayetinde somut bir yol haritasına dönüştü. Amacımız Mersin'in lokomotif sektörlerini mercek altına almak, ihtiyaçları tespit etmek, çözüm yollarını birlikte üretmek ve bir yol haritası ortaya koymaktı. Hedef doğrultusunda arama konferansları, sektörel çalıştaylar, odak grup toplantıları düzenledik. Yüzlerce paydaşımızla buluştuk. Sorunlar, talepler ve geleceği konuştuk, verileri analiz ettik. Dört ana sektöre yönelik ayrı ayrı hazırladığımız raporlar üzerinden yürütülebilir, somut ve takvime bağlanmış bir eylem planı oluşturduk” dedi.



Bölgesel güçten küresel oyunculuğa

Mersin Ekonomi Zirvesi’nin bir toplantıdan ibaret olmadığını vurgulayan Vali Atilla Toros, “Zirve, Mersin'in 'On İkinci Kalkınma Planı' ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna entegre olma iradesi, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin adıdır. Zirveden çıkan önerileri bakanlıklarla paylaşacağız. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon kuracağız. Yerel aktörlerle belirlenen önceliklerin adım adım hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız” diye konuştu.



12 Haziran Perşembe günü (yarın) Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Mersin Ekonomi Zirvesi, saat 10.00’da başlayacak.