EN YAKIT, yeni kampanyasıyla elektrikli araç kullanıcılarının yanında

GAZİANTEP

Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kazandırırken eğlendiren bir iletişim kampanyası başlatıyor. “En Yakıt Yanımda” kampanyası kapsamında kullanıcılar, şarj esnasında veya şarj sonrasında yaşadıkları deneyimlerini kısa bir video veya fotoğraf ile paylaşarak 50 kWh ücretsiz şarj hakkı kazanacak.

20 Haziran'da başlayan, 2 hafta süre ile devam edecek olan kampanyada kullanıcılar, EN YAKIT ile yaşadıkları keyifli şarj deneyimlerini video ya da fotoğraflarla paylaşacak.

Deneyimlerini paylaşacaklar

Kampanya hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “En Yakıt Yanımda’’ kampanyamızla kullanıcılarımıza hem hızlı ve güvenilir şarj deneyimi sunmayı hem de deneyimlerle yolculuğumuzu daha anlamlı kılmak istiyoruz. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılardan şarj esnasında o anı fotoğraflayıp deneyimlerini kısaca aktarmalarını bekliyoruz. Bu deneyimlerini paylaşan kullanıcılarımız 50 kWh hediye şarj hakkı kazanacaklar. Elektrikli araç sahiplerinin memnuniyetini artırmak ve şarj altyapımızı güçlendirmek önceliğimiz” dedi.

Kampanyaya katılım koşulları

* EN YAKIT’ın Instagram hesabının takip edilmesi gerekmektedir.

* Katılımcıların, deneyimlerine dair kısa bir görüşü fotoğraf üzerinde yazı ile veya video olarak iletmeleri gerekmektedir.

* Paylaşılan fotoğraflarda EN YAKIT’ın Instagram hesabının (@en_yakit) etiketlenmesi zorunlu olup, #EnYakıtYanımda hashtaginin eklenmesi unutulmamalıdır.

* Instagram üzerinden yapılan paylaşımların kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için, En Yakıt Instagram hesabı biyografisindeki form linkine tıklayarak zorunlu alanları doldurup dosya yüklemelerini form üzerinden yapmaları gerekmektedir.

* Katılımcıların EN YAKIT uygulamasını indirmiş, sisteme kayıt olmuş ve kredi kartlarını tanımlamış olmaları gerekmektedir.

* Kazanılan hediye kWh’lar 72 saat içinde hesaplara yüklenecektir.

* Kampanyaya katılan herkes, paylaşımlarının En Yakıt tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılabileceğini kabul etmiş sayılır.

* Kampanyaya katılım, kişi başı kampanya süresince yalnızca bir defa yapılabilir; yükleme yapılmış kullanıcıya tekrar yükleme yapılmayacaktır.

* Kullanıcılar, kampanya hakkında daha fazla bilgiye En Yakıt Instagram hesabından ulaşabilir.