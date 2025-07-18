Başkan Görgel, Fuar Öncesi Atatürk Parkı’ndaki Hazırlıkları İnceledi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

1 Ağustos’ta kapılarını açacak Geleneksel Ağustos Fuarı öncesi KAFUM’da yürütülen hazırlıkları inceleyen Başkan Görgel, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği, çocuklarımızın eğleneceği, esnafımıza katkı sağlayacak bir fuar olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 1 Ağustos itibarıyla fuarımız kapılarını açacak. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

20 yıllık aranın ardından 2024’te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmeye başlanan ve büyük bir ilgiyle karşılanan Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da dolu dolu içeriğiyle ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1 Ağustos Cuma günü başlayacak fuar öncesi, KAFUM’da hummalı bir hazırlık süreci yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar alanını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi. Alan gezisinde ilgili ekiplerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Görgel, fuar alanındaki altyapı ve üstyapı imalatlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Fuar alanında özellikle otopark düzenlemesi, ziyaretçi yönlendirmeleri, satış alanlarının kurulumu ve güvenlik önlemlerinin titizlikle planlandığı ifade edildi. Öte yandan çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirmesi için hazırlanan lunapark oyun alanında da kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

“Hazırlıklarımızı Son Aşamaya Getirdik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “20 yıl aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemeye başladığımız Geleneksel Ağustos Fuarımızı bu yıl da hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. KAFUM’da ekiplerimizle birlikte alanın dört bir yanında titiz bir çalışma yürütüyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Otoparktan oyun alanlarına, stant kurulumlarından ulaşım düzenlemelerine kadar tüm detayları tek tek planlıyor, eksiksiz bir fuar deneyimi için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği, çocuklarımızın eğleneceği, esnafımıza katkı sağlayacak bir fuar olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 1 Ağustos itibarıyla fuarımız kapılarını açacak. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.