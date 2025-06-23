Mersin OSB’de bir okulun daha temeli atılıyor

MERSİN/EKONOMİ



Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, eğitim alanında hayata geçirecekleri yeni projenin detaylarını paylaştı. Öğrencilerin sanayi bölgesinde yetişmesinin iş hayatına daha erken motive olunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Tekli, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere eğitim verecek 24 derslikli teknik kolejin 2’nci genişleme alanında inşa edileceğini bildirdi. Türk sanayisine ve Mersinli sanayicilere mühendis standartlarında personel yetiştirmek istediklerinin altını çizen Tekli, “Sanayi sektörünün içerisinde yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacımız her geçen gün artarken, müteşebbis heyet toplantımızda valimizin de destekleriyle bu kararı aldık. En kısa sürede ihale süreçlerimizi tamamlayarak okulumuzun temelini atacağız. Buradan mezun ettiğimiz öğrencilerimizin hem fabrikalarımızda istihdam edilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını hem de üniversite kazanma oranlarının yüksek olmasını hedefliyoruz” dedi.



“Her eğitim yatırımı, sanayiye ve sanayiciye yapılan yatırımdır”

Bölge sanayisinin gelişiminde eğitimin kilit rol oynadığını vurgulayan Sabri Tekli, “Ülkemizin geleceği üretimin kalitesiyle, üretimin kalitesi de yetişmiş insan gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Eğitime yapılan her yatırım, aslında sanayiye ve sanayiciye yapılan bir yatırımdır. Bünyesinde Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevi, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Üniversitesi Mersin OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu barındıran bölgemiz, eğitime verdiği önemi bu kez de 24 derslikli ortaokul ve liseyle perçinleyecek” diye konuştu.