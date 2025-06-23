Kadın mühendisler ‘iş birliği’ ile geleceği şekillendirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüm Kadın Mühendisler Derneği (TÜMKAD), 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü görkemli bir organizasyonla kutladı. Podyum Davet’te bu yıl ‘Mühendislikte İş Birliği’nin Gücü’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “TÜİK, UNESCO, OECD verilerine göre STEM mezunu kadınların Türkiye ortalaması dünyada yüzde 28 iken, Türkiye’de yüzde 34; kadın mühendislik öğrencilerinin dünya ortalaması yüzde 20-22 iken Türkiye ortalaması yüzde 31 olduğunu ifade eden Ülfet Öztürk, “Ancak çalışma hayatındaki kadın mühendis oranı yüzde 23’e düşüyor. Yıllar içinde çabalar ile kadın mühendis sayısı ve oranı artmış gibi görünse de etkin bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. Kısaca şunu anlıyoruz aslında; Türkiye, kadın mühendislik potansiyelini “güçlü bir fidan gibi” yetiştiriyor. Ama bu fidanların bir kısmı, kurumadan meyve veremeden, mesleğin dışına itilmiş ya da çekilmiş oluyor. İşte tam da bunun için TÜMKAD’ı, kadın mühendislerin eğitimden üretime, karar alma süreçlerinden liderlik pozisyonlarına kadar her alanda eşit ve etkin şekilde yer aldığı bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak vizyonuyla kurduk” dedi.

“Geleceği mühendislik ile şekillendirelim”

Bu yılı ‘Mühendislikte İşbirliği Gücü’ temasıyla, hem yeniden bir araya gelişlerini kutlamak hem de sistematik bir dönüşüm çağrısı yapmak için değerlendirdiklerini belirten Öztürk, “Kadın mühendislerin yalnızca sayıca değil, etkin biçimde iş hayatında yer alması ve yükselmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve daha iyi bir gelecek inşa etmenin ön koşuludur. Lütfen bireysel ve kurumsal üye olun. Projelerimizi inceleyin, destek verin. Çok daha güçlü bir toplum, ülke olalım. Geleceği mühendislik disiplini ile şekillendirelim, Türkiye’de kadın mühendis gücünü stratejik bir kalkınma aktörüne dönüştürelim. Birlikte geleceği yeniden tasarlayalım. İş birliği kültürünü, kadın liderliği ile yeniden kodlayalım. Ve bu yolculukta tek hedefimiz şu olsun; Türkiye’nin mühendislik haritasını kadın eliyle değiştirmek. Bu bir hayal değil. Bu 143 üyemiz, 13 kurumsal üyemizin gücü ile başlamış bir hareket. Şimdi sıra sizde siz de katılın ve güç verin” diye konuştu.

“Artık kadınların iş hayatındaki sorunlarını konuşmamalıyız”

Programda konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü tebrik ederek, “Türkiye’de kadın olmak, mühendis olmak çok zor. Hem ev hem de iş ve piyasanın zorlukları ile uğraşmak çok zor. Bende mühendis adayı bir kız çocuğu babasıyım, tüm babaları bu anlamda teşvik olmaya davet ediyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, “Kadınların üretimdeki yerini sağlamlaştıran en önemli şehirlerden biri Bursa’ydı. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok” diye konuştu.

Toplantının açılış bölümünde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet’in kadınlara verdiği değer tüm dünya tarafından biliniyor. Bu büyük mirasın üzerine artık kadınların iş dünyasındaki sorunlarını konuşmamamız, her anlamda eşitliği sağlamamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanırken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, “Kadınlar için iş hayatı başlı başına bir mücadele. Nüfusunun yüzde 50’sinin kadın olduğu bir dünya da ve ülkemizde kadınların iş hayatındaki sorunlarını artık konuşmamamız gerekiyor. Artık her türlü mesleğin eşit bir şekilde dağılması gerekiyor” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Orkun Gazioğlu ise, “Toplumların kalkınmasındaki şehirlerin gelişmesinde kadın mühendislerin katkıları yadsınamaz ancak gelişim dayanışma ile gelecektir. Kadınlar hem üretimin hem de çözümün anahtarıdır ve bu anahtarın gücü işbirliklerine dayanmaktadır” dedi.