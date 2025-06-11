Zonguldak hedefine güç birliği ile ulaşacak

Zonguldak Ticaret Sanayi Odası-İstanbul iş dünyası tanışma ve istişare toplantısı İstanbul Radisson Blu Otel’de gerçekleştirildi. İstanbul’da iş yapan çok sayıda Zonguldaklı iş insanı ve yatırımcının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ’Yeniden Büyük Zonguldak hedefimize birlikte ilerleyeceğiz” dedi

Başkan Demir, söz konusu toplantıyı TSO organizasyonu ile İstanbul’da yaşayan Zonguldaklı İş Dünyası temsilcileri ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem tanışmak hem de takip ettikleri projelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiklerini söyledi. Zonguldak ve İstanbul’dan çok sayıda iş insanını katılımı ile yapılan toplantıda konuşan TSO Başkanı Metin Demir, şunları söyledi:

‘’Odamız Organizasyonu ile İstanbul’da yaşayan Zonguldaklı İş Dünyası temsilcileri ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem tanışmak hem de takip ettiğimiz projelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcılara Bölgemizde ve İlimizde ki; güncel ekonomik verileri, Odamız tarafından sektörel çeşitliliğin sağlanması ve istihdamın artırılması amacıyla yapılan çalışma ve projeler ile turizm alanına yönelik yaptığımız çalışmalar başta olmak üzere birçok konuyu içeren detaylı bir sunum gerçekleştirdik. Katılımcı iş insanlarımıza Bölgemizde yeni oluşan imkanlar, olanaklar ve üretim ve ihracat potansiyeli hakkında bilgiler vererek, Bölgemizde yapabilecekleri muhtemel yatırımlar ve işbirliklerini istişare ettik. Zonguldak’tan çıkarak İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilimizde ve yurt dışında işletmeler kuran, yöneten başarılı iş insanlarımızın Zonguldak’a olan ilgileri bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Kendilerinin birikimleri, deneyimleri ile takip ettiğimiz projelere ve ‘’Yeniden Büyük Zonguldak’’ hedefimize katkı vereceklerinden hiç kuşkumuz yok. Toplantımızda da bu isteği ve heyecanı fazlası ile gördük. Davetimizi geri çevirmeyerek ve zaman ayırarak toplantımıza iştirak eden tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Toplantımızın sonuçlarının Bölgemiz ve İlimiz için hayırlı olmasını diliyorum “

Toplantıya iştirak eden katılımcılarda tek tek söz alarak projeler üzerinden yapılabilecek iş birlikleri ve projelerin hayat geçirilmesi için görüşlerini ifade ettiler.