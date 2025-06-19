Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, kapılarını ilk kez açtı

AFYONKARAHİSAR / EKONOMİ

Fuarın açılış töreninde konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, mermer sektörünün şehir ekonomisindeki önemine vurgu yaptı. Vali Yiğitbaşı, "2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 231 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldık. 16 bin metrekarelik alanda 200 firmanın katılımıyla 1500'ün üzerinde blok mermerin sergilenmesiyle düzenlenen fuarımız Afyon'un mimarlar için doğal taşın merkezi olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri, yabancı misafirlerimiz Türk mermerinin kalitesini fuar sayesinde yerinde keşfedecek" dedi.

ALZ Grup A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz ise dört aylık kısa bir sürede bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Alagöz, "Taş yerinde ağırdır diyerek bu yola çıktık. Ne mutlu bize ki Sayın Valimizin liderliğinde, Sayın Belediye Başkanımızın çok ciddi katkılarıyla ve bütün Afyon'daki sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla şu muazzam eserin ilk adımını bugün burada sizlerle beraber atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışında söz alan İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, Afyonkarahisar mermerinin 2 bin 500 yıl önce başlayan hikayesine değinerek, kentin yüzyıllardır medeniyetlere ilham veren zengin bir coğrafya olduğunu belirtti. Kentte 150 civarında mermer ocağı olduğu bilgisini paylaşan Özcan, ayrıca 700 civarında mermer fabrikasının faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Türkiye doğal taş sektörünün zengin rezervlerinin yanı sıra üretim gücü, teknolojisi ve vizyoner ihracat yapısıyla dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ege Maden İhracatçılar Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı'nın bu gücün uluslararası vitrine taşındığı özgün bir platform olduğunu vurguladı. Alimoğlu, "Bu fuar hiçbir mermer fuarına alternatif değil, sektörü tamamlayan ve farklı bir noktada konumlanan özgün bir etkinliktir çünkü burada mermer doğduğu yerde, dağın, emeğin ve üretimin tam kalbinde sergileniyor." diye konuştu.

Katılımcıların yüzde 65’i il dışında geldi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 2024 yılında Afyonkarahisar'ın 231 milyon dolarlık doğal taş ihracatı ile Türkiye toplamının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığını belirtti. Fuara yüzde 65’i il dışından olmak üzere 200’ün üzerinde firmanın katılım gösterdiğini aktaran Serteser, “Yaklaşık 16 bin metrekarelik alan tamamen dolarken, 40 bin tonun üzerinde blok mermer sergileniyor. Fuarımızda, 1.500’ü aşkın mermer bloğu tek lokasyonda alıcılara sunuluyor. Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan gelen alım heyetlerinin varlığı ise, “Ocağınızın taşı dünya pazarında” sözümüzün altını dolduruyor. Fuar süresince yapılacak iş görüşmelerinin ve temasların, sektörümüze ve şehrimize önemli ticari fırsatlar sunacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise, mermeri sadece bir hammadde değil, aynı zamanda bir kimlik, bir değer ve bir kalkınma fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi. Köksal, "Afyonkarahisar sahip olduğu mermer rezervi ile sadece Türkiye'de değil dünyanın gözbebeği bir üretim merkezidir" diye konuştu.