BUSİAD Başkanından “umudu koruma” çağrısı

EKONOMİ (BURSA) - BUSİAD Evi Bahçesi’nde düzenlenen “Yaza Merhaba” buluşmasında konuşan BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, dünyada ve ülkede yaşanan karamsar tabloya rağmen umutla eyleme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Küçükkayalar, “Kaderine ağlayanlardan değil, çözüm arayanlardan olmalıyız” dedi.

Uzun süredir dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve krizlere dikkat çeken Küçükkayalar, Arap Baharı, Suriye krizi, 15 Temmuz darbe girişimi, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail’in Gazze saldırıları ve İran’a yönelik operasyonlar gibi olayları sıralayarak, “Dünya bizim ömrümüz boyunca hiç bu kadar sorunlu, kanlı ve şahin aktörlerle dolu olmamıştı” ifadelerini kullandı. Buğra Küçükkayalar, BUSİAD yönetimi olarak karamsar tabloya rağmen ne yapılabileceklerini konuşmaya devam ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Değişimin sancılı olduğunun farkındayız ama her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm için yıllardır çalışıyoruz” dedi.

Küçükkayalar, bu dönüşümün Türkiye ve Bursa için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Sanayide dönüşümün öncüsü olmuş Bursa’nın, bu dönüşümün de öncüsü olabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. BUSİAD’ın 2023 yılında kamuoyuyla paylaştığı “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” raporunu geliştirerek sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ortaya koyduklarını belirten Küçükkayalar, “Yeni bir hikâye yazmanın tam zamanı” mesajını yineledi.