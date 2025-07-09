Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. AYM’nin çevresel olduğu kadar ekonomik ve ticari etkileri de olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, Türkiye’nin iklim politikalarını buna göre şekillendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zeytinoğlu, AYM’nin temel yasal zeminlerinin 2020-2024 arasında oluşturulduğunu belirterek, “Enerji verimliliği, yeşil taksonomi, ulaştırma, tarım, biyoçeşitlilik gibi alanlarda AB mevzuatı güncellendi. Türkiye de bu sürece paralel olarak 2053 karbon nötr hedefi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve son olarak İklim Kanunu gibi adımlar attı” dedi.

“2040 hedefi, yüzde 90 azaltım”

AB’nin 2030, 2040 ve 2050 için belirlediği iklim nötr hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu söyleyen Zeytinoğlu, 2040 yılı için sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine göre yüzde 90 azaltım hedefi konduğunu ifade etti. AB'nin, 2030 hedefi olan yüzde 55 azaltıma da oldukça yaklaştığını belirtti.

Zeytinoğlu, “Toplam elektrik üretiminin yüzde 45,3’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. İsveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler bu alanda lider. AB hem uygun fiyatlı enerji hem de sanayide rekabetçiliği artırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

SKDM uygulaması 2026’da başlıyor

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hakkında da bilgi veren Zeytinoğlu, geçiş sürecinin sona erdiğini ve 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yükümlülüklerin başlayacağını belirtti. Zeytinoğlu, “Türkiye de kendi ETS sistemini İklim Kanunu ile oluşturuyor. Artık düşük karbonla üretim yapanlar avantajlı olacak” şeklinde konuştu.

18 Haziran'da alınan kararla yıllık 50 tonun altındaki ithalatların SKDM kapsamı dışında tutulacağını açıklayan Zeytinoğlu, bu kararın özellikle KOBİ'ler için idari yükü azaltacağını ifade etti.

AB’nin Temiz Sanayi Mutabakatı ve döngüsel ekonomi hazırlıklarının Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini belirten Zeytinoğlu, “AB, ‘Avrupa’da üretilmiş’ temiz ürünler için 100 milyar avronun üzerinde kaynak ayırıyor. Türkiye’nin bu ağlarda yer alması için çaba göstermesi şart” dedi.

Dijital atık sevkiyat sisteminin 2026’da devreye alınacağını da hatırlatan Zeytinoğlu, Türkiye'nin AB’den plastik atık ithalatında önde gelen ülkelerden biri olduğunu, bu sebeple atık yönetiminin kritik önemde olduğunu vurguladı.