Konya’da tarımsal eğitim için tarihi güç birliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Valiliği, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi arasında tarım ve hayvancılık alanındaki mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla 22 Temmuz 2025 tarihinde önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile tarımsal üretimde nitelikli iş gücünün artırılması, gençlerin sektöre kazandırılması ve özellikle kadın genç nüfusun tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi hedefleniyor.

Gıda güvenliği ve tarımsal arz ön planda

Dünya genelinde giderek artan nüfus ve buna bağlı gıda ihtiyacının karşılanması noktasında tarım ve gıda arz güvenliği yeniden öncelik haline gelirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için de tarımda eğitimli iş gücüne olan ihtiyaç artıyor. Protokol kapsamında özellikle iklim değişikliğine dayanıklı ürün geliştirme, iyi tarım uygulamaları, tarımsal verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında eğitilmiş genç bireylerin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Meslek Liselerinin verdiği eğitime tarımsal üretim ve endüstri alanlarında pratik destek

İş birliği protokolü, Konya’daki Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Suğla Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çumra Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İvriz Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini kapsıyor. Protokol kapsamında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, üyelerinin çocuklarına burs verilecek. Alanlarına ilk üç sıradan yerleşen öğrencilere de burs desteği verilecek.

Protokol çerçevesinde, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine Mayıs-Eylül aylarını kapsayan beş aylık uygulamalı staj eğitimi verilecek. Tam zamanlı olarak işletmelerde gerçekleşecek staj sürecinde öğrencilere asgari ücret ödenecek. Staj dönemi boyunca sigorta ve ulaşım giderleri okul ya da veli tarafından karşılanacak. Yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere yönelik de uygulamalı eğitimler planlanıyor. Belirli dönemlerde okul öğretmenleri uygulama alanlarında eğitim alarak sektördeki güncel teknikleri yakından takip edebilecek.

Genç nüfus tarıma yönlendirilecek

Türkiye'de genel yaş ortalaması 34,3 iken tarım sektöründeki çalışan yaş ortalamasının 56’ya yükseldiğine dikkat çekilen protokolde, bu durumun sürdürülebilir tarım açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı. Genç ve özellikle kadın nüfusun tarım sektörüne kazandırılması, projenin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Nitelikli ara eleman yetiştirmeye katkı sağlayacak

Protokol töreninde yaptığı konuşmada gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Konya Valisi İbrahim Akın; “Dünyada geldiğimiz nokta itibariyle, gıda güvenliği son derece önemli bir hale gelmiştir. Özellikle pandemi sonrası gıda güvenliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ülkemiz, gıda üretiminde önemli aktörlerden biridir. Dolayısıyla, ülkemizin gıda güvenliği alanındaki rolü hem kendi geleceğimiz hem de küresel ölçekte büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin gıda arzı ve tarımsal üretim açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün imzaladığımız protokol de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi arasında imzalanan bu iş birliği protokolüyle, dört tarım temalı mesleki ve teknik Anadolu lisemizde öğrenim gören öğrencilerimize önemli imkânlar sunulacaktır. Protokol kapsamında yer alan liselerimizin ‘Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği’, ‘Tarım’ ve ‘Laboratuvar Hizmetleri’ alanlarında eğitim alan öğrencilerine; Konya Şeker, PANKOBİRLİK ve Panagro A.Ş. tarafından çeşitli destekler sağlanacaktır. Bu destekler ile mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ve tarım alanında nitelikli ara eleman yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Eğitime verdikleri katkılardan dolayı PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya ve yöneticilerine teşekkür eden Vali Akın, çalışmalarında başarılar dileyerek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Gıda arz güvenliği için stratejik hamle

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Tarımsal üretimde kalifiye insan kaynağı en az toprak kadar önemlidir. Bu iş birliğiyle tarımda mesleğini seven, nitelikli ve gönüllü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin tarımda sürekliliğini sağlamalarını istiyoruz. Bu sayede kırsalda yaşayan gençlerin tarım sektöründe istikrarlı ve bilinçli bir şekilde yer alması sağlanacak. Tarım artık sadece geleneksel bir uğraş değil, bilim ve teknoloji ile entegre bir meslek alanı hâline geldi. Biz de bu dönüşümün içinde gençlerimizi donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu protokol sayesinde tarımda genç nüfusun önü açılacak, özellikle genç kadınların sektöre katılımı teşvik edilecek. Böylece kırsal alandan kent merkezlerine olan göçlerin azalacağına ve yaşanan demografik dengesizliğin giderileceğine inanıyoruz. Kırsalda üretim yapan bilinçli gençler sayesinde hem verim artacak hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanacak. Bu iş birliği, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini de doğrudan destekleyen bir adım olacaktır. Protokolümüzün tarımsal anlamda gerek ülkemiz gerekse Konya genelinde önemli bir proje olacağına inanıyorum. Türk tarımına değer katacak bu adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum."