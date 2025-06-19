Eskişehir, demiryolunun başkenti olmaya aday

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin demiryolu sektöründe stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Eskişehir, yerli üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı ve kümelenme bilinciyle öne çıkıyor. Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği, hem sektörel gelişmeleri takip ederek hem de üyeler arası iş birliğini artırarak şehri bir adım öteye taşımayı hedefliyor. “İhracat yapmayan kalmasın” sloganıyla hareket eden Dernek, üyelerini uluslararası pazarlara hazırlamak üzere süpervizörlük desteği sunarken, kalite, sözleşme yönetimi ve küresel taleplere yanıt konularında da yol gösterici olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli ve milli elektrikli uzun yol lokomotifinin Eskişehir'deki TÜRASAŞ tesislerinde başarıyla üretildiğini belirten Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yanar, bu gelişmenin sektörel anlamda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Son birkaç yüzyıldan beri demiryolu sektörüne yapılan en önemli hizmet geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Full elektrikli, uzun yol lokomotifi dediğimiz bu araç TÜRASAŞ ve tedarikçi firmalarımızın işbirliğiyle üretildi. Artık böyle bir aracı sıfırdan tasarlayıp üretebiliriz özgüvenine ulaştık” diyen Yanar, testlerin uluslararası standartlara uygun biçimde akredite edildiğini belirtti. Lokomotifin ihracat potansiyeline dikkat çeken Yanar, “Bu lokomotifin bir versiyonu 4 dingilli, diğeri 6 dingilli. 6 dingilli olanın ihalesi de tamamlandı. Hızlı üretim sağlanırsa Eskişehir’deki yan sanayiyle birlikte dünyaya satışı da mümkün olur” ifadelerini kullandı.

"Hasanbey yatırımı lojistikte çığır açacak"

Sektör için bir diğer kritik yatırımın ise Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Hasanbey Lojistik Köyü arasında kurulacak demiryolu hattı olduğunu kaydeden Ramazan Yanar, temel atma töreni gerçekleştirilen proje sayesinde hem yurt içi hem de ihracat yüklerinin raylı sistemle taşınabileceğine dikkat çekti. Yanar, “Hasanbey Lojistik Köyü, konvansiyonel hat üzerinde tren teşkilatının yapıldığı bir merkez. Bu merkez ile OSB arasında yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe var. Yeni hat ile OSB’nin içinden vagon yükleme yapılabilecek, bu yükler Hasanbey’e taşınıp orada tren dizilerek yola çıkacak” dedi. Eskişehir’in “yeşil lojistik” açısından da bu yatırımla önemli bir fırsat yakalayabileceğini belirten Yanar, “Fabrikaların önünden geçecek bir hat sayesinde hem trafik yükü azalır hem de ihracatta rekabet gücü artar. Bugün bir konteyneri Almanya’ya demiryoluyla 1.500 – 2.000 Euro’ya gönderebiliyorsunuz, ama aynı yük TIR’la en az 5.000 Euro. Bu fark üreticiyi zorluyor” dedi.

Yatırımın yalnızca yük taşımacılığı ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Ramazan Yanar, projenin şehir içi ulaşımı rahatlatacak potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Yeni demiryolu hattı üzerinden personel taşımacılığı da yapılabilir. Enveriye istasyonundan Gar’a, Kütahya yönünden OSB’ye kadar raylı taşımacılık entegre edilebilir. Bunun için belediyenin TCDD ile işbirliğine gitmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Demiryolu kültürü yeniden inşa edilmeli”

Demiryolunun üretici nezdinde yeniden güven kazanması gerektiğine işaret ederek Eskişehir’in demiryolu sektöründe lider kent olabilmesi için üç temel talepleri bulunduğunu belirten Ramazan Yanar, ilk olarak döviz kuru ile enflasyon arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini vurguladı. Hasanbey Lojistik Köyü’nde yer tahsisi yapılmasının ve URAYSİM Projesi’nin bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Yanar, “Bu üç başlıkta ilerleme sağlanırsa Eskişehir, dünyada ve Türkiye’de nitelikli bir demiryolu merkezi olur, demiryolunun başkenti haline gelir” ifadelerini kullandı.