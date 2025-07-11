Konukoğlu ve Yıldırım Suriye Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri'ne katıldı

GAZİANTEP

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam’da yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları değerlendirilerek, Suriye'nin yeniden imarı ve savaş nedeniyle zarar gören ticaret ve sanayi altyapısının yeniden inşa sürecine sağlanabilecek katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılan TOBB heyeti, Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, ICC Suriye, Şam Ticaret Odası, Şam Sanayi Odası, Şam Kırsal Ticaret Odası, Humus Sanayi Odası başkanları ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye ve Suriye arasındaki ticaretin ilerletilmesi konularında istişarelerde bulundu.

Suriye’de verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu görüşmelerde, Türkiye-Suriye arasında yapılabilecek ekonomik iş birliği alanlarını, Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebileceklerini, iki ülke ticaret hacmini nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli rolü olan Organize Sanayi Bölgeleri kurma ve işletme konusunda tecrübe aktarımında bulunduklarını ifade ederek, Türk firmalarının Suriye’de başta altyapı, inşaat, enerji, gıda ve lojistik gibi birçok sektörde önemli rol üstlenebileceğine inandıklarını vurguladı.

Konukoğlu ve Yıldırım da temaslara ilişkin olarak; Gaziantep’in üretim ve ticaret hacmi ile yürütülecek süreçte en kritik kent olarak öne çıktığını, Gaziantep iş dünyası olarak bölgede ekonomik istikrarın sağlanması, ikili ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı olarak bağların güçlendirilmesine katkı sunacak her yapıcı adıma destek vermeye hazır oldukları değerlendirmesinde bulunarak, Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’na nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ettiler.