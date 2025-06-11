Son dakika... ABD enflasyonu sürpriz yaptı

ABD'de gelecek hafta açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasaların yakından takip ettiği en önemli verilerden biri olan tüketici enflasyonu belli oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 2,3 olan enflasyon artış hızının yüzde 2,4'e çıkacağı yönündeydi. Aylık bazda ise, tüketici fiyatları yüzde 0,1 yukarı geldi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,2 olan artışın mayıs ayında da aynı seviyede geleceğini öngörüyorlardı.

Çekirdek enflasyonda aylık yüzde 0,1 artış

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,8 olarak açıklandı. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1, yıllık yüzde 3,5 azaldı; gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD enflasyon verilerinin ardından işlemciler, Fed'in eylül ayında yeniden faiz indirimine başlayacağını fiyatlıyor.

Kritik veri sonrası ons altın yüzde 1,1 artışla 3360 doları gördü. Euro, dolar karşısında 1,1486 ile 6 günün en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49 seviyesinde seyrederken; dolar endeksi de yatay seyirle 99 düzeyinde bulunuyor.