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Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
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"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"Prof. Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kimdir?

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır'da doğdu. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi'nde başladı, ardından İsviçre Basel Üniversitesi'nde tamamladı. 1960’lı yıllarda mikroskobik teknikleri beyin cerrahisinde ilk kez kullanan Yaşargil, mikronöroşirürji alanını geliştirerek, günümüzde kullanılan birçok cerrahi tekniğin öncüsü oldu.

Kariyeri boyunca 40.000’in üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştiren Yaşargil, beyin tümörleri, anevrizmalar ve epilepsi cerrahisinde geliştirdiği tekniklerle binlerce hastanın hayatını kurtardı. Mikroskobik cerrahi yöntemleri sayesinde, riskli bölgelerdeki ameliyatlar daha güvenli ve başarılı hale geldi.

1980'li yıllarda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne davet edilen Yaşargil, burada da eğitim ve araştırmalarını sürdürdü. Öğrencileri arasında bugün dünyanın en saygın beyin cerrahları bulunuyor. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Nöroşirürjiyeni" ilan edilen Prof. Yaşargil, bu unvana layık görülen tek cerrah olarak tarihe geçti.

Tıp dünyasında bir efsane olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mikronöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarıyla yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada saygı gören bir isim haline geldi. Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" seçilen Yaşargil, modern beyin cerrahisinin mimarları arasında gösteriliyor.

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