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İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ülkemizi kaos, kriz ve istikrarsızlığa sürüklüyorsunuz

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki göstererek, "Görevinizi yapıp milletimizi içine soktuğunuz ekonomik krizden çıkaracağınıza; ülkemizi kaos, kriz ve istikrarsızlığa sürüklüyorsunuz" dedi. İmamoğlu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerin geleceği için, buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ülkemizi kaos, kriz ve istikrarsızlığa sürüklüyorsunuz
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Görevinizi yapıp milletimizi içine soktuğunuz ekonomik krizden çıkaracağınıza; ülkemizi kaos, kriz ve istikrarsızlığa sürüklüyorsunuz" dedi.

"Hukuksuz darbe girişiminiz yüzünden derinleşen yoksulluk"

"Bana, çalışma arkadaşlarıma ve özünde millet iradesine yönelik hukuksuz darbe girişiminiz yüzünden derinleşen yoksulluğu milletimiz, her gün sofrasında iliklerine kadar hissediyor" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği’nde toplam nüfusun %21’i yoksulluk riski altındayken Türkiye’de bu oran %30,4. Slovenya’da bu oran neredeyse yarısı kadar; %14,4; Hollanda’da %15,4; Polonya %16. Avrupa’da yoksullukta birinci olduğumuzun farkında mısınız? Yoksa görmezden mi geliyorsunuz? Haberiniz olsun milletimiz görmezden gelemiyor, çünkü her gün yoksulluğun içinde yaşıyor.

Hükümetin ve belediyelerin o kadar sosyal yardımına rağmen, Avrupa Birliği’nin verisine göre toplumun %22,6’sı açlıkla ve yoksullukla sınanıyor. Sosyal yardım almayanların halini siz düşünün."

"Dur demenin vakti geldi de geçiyor"

"Artık gitmiyor, milletimiz nefes alamıyor" diyen İmamoğlu, "Türkiye’yi devamlı kaos ve krize sürükleyen, ekonomiyi batıran bu anlayış, milletimize büyük bir ihaneti gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerin geleceği için, buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

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