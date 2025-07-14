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Fatih Altaylı: Fahrettin Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevden alınmış

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden yazdığı mektupta İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasıyla ilgili bir iddiada bulundu. Altaylı, Ankara kulislerinden aldığı bilgilere dayanarak Altun’un AK Parti’nin önemli bir ismine yönelik komplo girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi
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Fatih Altaylı: Fahrettin Altun, AK Partili önemli bir isme yönelik komplo girişimi nedeniyle görevden alınmış
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“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Altaylı’nın aktardığına göre, Fahrettin Altun, AK Parti’nin önemli bir ismine karşı girişimde bulundu. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

Hedef alınan kişi hakkında açıklama

Altaylı, söz konusu kişiyi “Bugünlerde gündemi önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri” olarak tanımladı, bu kişinin “AK Parti’deki güvenilir isimlerden biri” olduğunu belirtti.

Altaylı’nın aktardığına göre bu AK Partili isim Altun’a mesafeli yaklaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan erişim imkanı bulunduğu için Altun’un ifadelerini sorguladığı belirtildi.

Girişim belgeleriyle sunulmuş

Altaylı’nın iddiasına göre, Altun’un bu kişiye yönelik girişimi belgeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın durumu öğrenmesinin ardından Altun’un görevine son verildi.

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