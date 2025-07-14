Eski AK Partili vekilden yeni anayasa talebine ilişkin referandum çağrısı

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Bu günden sonra da yeni anayasa söylemi hız kazandı.

"Son sözü millet söylemelidir"

Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, iktidarın bir süredir hayata geçirmek istediği yeni anayasaya ilişkin referandum çağrısında bulundu.

"Yeni Anayasa’nın kapsamı nedir bilmiyoruz ama açıklamalardan kapsamlı bir Anayasa’nın murad edildiğini anlıyoruz" diyen Tayyar, 400 vekilin onay vermesi halinde dahi referanduma gidilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Muhtemelen yıl sonuna kadar çerçeve şekillenir.

Anayasa değişikliği için mecliste en az 360 oya ihtiyaç var.

Oy sayısı 360-400 arasında kalırsa referandum zorunlu.

Oy sayısı 400’ü bulursa referanduma gerek kalmıyor.

Bu denli iddialı, kapsamlı ve radikal talepleri içeren bir Anayasa, mecliste ne kadar destek bulursa bulsun, toplumsal meşruiyet için mutlaka referanduma götürülmelidir.

Son sözü millet söylemelidir.

Bu referandum, aynı zamanda hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak en kapsamlı anket olur.

Hem ülkenin hem siyasetin rotasını belirler."