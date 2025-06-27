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Rize'de haziran ayında karla mücadele sürüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerince, karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle açma çalışması yürütülüyor.

Haber Merkezi
AA
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Rize'de haziran ayında karla mücadele sürüyor
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İl Özel İdaresi ekiplerince, haziranda da zorlu coğrafyada karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle açma çalışması yürütülüyor.

Bazı yaylaların yolunu ulaşıma açan ekipler, Ardeşen'e bağlı 2 bin 400 rakımlı Balıklı Yaylası'nda yer yer 4 metreye ulaşan kar birikintisini temizlemek için mesai harcıyor.

İş makinesi operatörü Osman Dedecan, gazetecilere, yüksek kesimlerde çok kar olduğu için çalışmaların yoğun geçtiğini söyledi.

"Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz"

Yaylalara ulaşımı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Dedecan, "Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylanın yolunu da açmış olacağız." dedi.

Dedecan, hava şartlarının sürekli değiştiğine işaret ederek, "Bir taraftan sis, yağmur yağarken, bir taraftan ise güneş açıyor. Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma koşullarımız biraz zor geçiyor. Bazen yolumuzu kardan dolayı göremediğimiz de oluyor." diye konuştu.

Yöre sakinlerinden Yakup Şişmanlar ise genellikle temmuzun ilk haftasında yaylaya göç ettiklerini anlatarak, yolları açmak için çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.

Yayladaki gölün üzerinin karla kaplı olduğunu belirten Şişmanlar, "Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Gölümüzün bir tarafında kar var, diğer tarafında ise biz yüzeceğiz." ifadelerini kullandı.

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