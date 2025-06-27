PKK'nın feshi sürecinde son aşama: Silah teslim takvimi netleşiyor

PKK’nin fesih kongresinin ardından Meclis’te ilk somut adım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreçle ilgili bir komisyon kurulması yönünde girişimde bulunmasıyla atıldı.

Bu gelişmenin hemen ardından, DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, hem iktidar hem de muhalefet temsilcileriyle yoğun bir görüşme trafiğine başladı. DEM Parti ve AK Parti kulislerinde yaşanan bu hareketlilik, “sürecin yeni bir aşamaya geçtiği” şeklinde yorumlanıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, bu kapsamda, ilk silah bırakma görüntülerinin temmuz'un ilk yarısında gelebileceği, meclis komisyonunun da eş zamanlı olarak kurulup çalışmalara başlayabileceği belirtiliyor.

Silah bırakma görüntüleri temmuz ayının ilk yarısında gelebilir

İmralı heyetinin Erdoğan ile görüşmelerinde önceliklerden birinin de "infaz yasası" olacağı belirtiliyor. DEM Parti kaynakları, yapılacak infaz düzenlemesi ile halen cezaevinde olan örgüt üyeleri veya siyasi tutukluların tahliye yolunun bu şekilde açılabileceğini ifade ediyor.

Örgüt üyelerinin durumu, silah bırakma sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve demokratikleşmeye ilişkin atılması gereken adımların, görüşmenin konu başlıkları olacağı ifade ediliyor.

PKK'nin ilk silah bırakma görüntülerinin paylaşılmasına ilişkin zamanlama ve komisyonun ismi gibi konuların da görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

PKK'nin silah bırakması için iktidar kanadında Haziran ayı sonu konuşuluyordu. Ancak İran-İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle dış politikaya odaklanıldığını belirten AK Parti kurmayları, bir aksama olmaması halinde ilk silah bırakma görüntülerinin Temmuz ayının ilk yarısında gelebileceğine işaret ediyor. DEM Parti'de de benzer beklenti söz konusu.

Uzlaşma sağlanması halinde komisyonun Meclis tatile girmeden kurulması planlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Haziran'da siyasi partilerin grup yöneticileriyle bir araya gelerek Meclis'te kurulacak komisyon için siyasi partilerden, önerilerini hafta başına kadar yazılı olarak iletmeleri istemişti.

Uzlaşma sağlanması halinde komisyonun Meclis tatile girmeden kurulması ve yaz ayları boyunca da çalışması planlanıyor. AK Parti'de eğilim, ilk silah bırakma görüntülerinin gelmesinin ardından komisyonun resmen kurulup çalışmaya başlaması yönünde.