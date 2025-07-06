Ayşe Barım'ın ilk duruşması yarın görülecek

Gezi Parkı olaylarını yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması yarın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Barım, Gezi Parkı olaylarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen süren soruşturmalar kapsamında, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Mahkemeye sevk yazısında Barım'ın ID İletişim şirketinin faaliyetlerinin "etki ajanlığı amacı itibarıyla ve kastını ortaya koyması açısından dikkate değer olduğu" ifadesi de kullanılmıştı.

Barım'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barım’ın "Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu" öne sürülüyor.

Hayati risk taşıyan sağlık sorunları var

Kalbinde ve beyninde toplam dokuz farklı ciddi hastalığı bulunduğunu belirten Ayşe Barım'ın avukatları Barım'ın altı ay içinde sağlık sorunları yüzünden cezaevinde defalarca bayıldığını belirtti.

Avukatları mahkemeden Barım’ın tahliyesini talep etti ancak 20 Mayıs ve 30 Mayıs tarihli tahliye talepleri kabul edilmedi. 5 Haziran tarihinde Barım hücresinde tekrar bayıldı. Bunun üzerine avukatları 11 Haziran’da mahkemeye başvurarak "ani ölüm riski" nedeniyle Barım’ın tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti.

Mahkeme Barım’ı gerekli tetkiklerin yapılması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk etti. Dokuz kişilik uzman hekim kurulu tarafından 2 Temmuz tarihli sağlık raporu hazırlandı.

Rapor, Barım’ın cezaevinde kalmasının yaşamını doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu. Raporda kalıcı kalp pili takılmadığı takdirde ani ölüm riski bulunduğu belirtildi.

Ayrıca beyninde daha önce takılmış iki stente rağmen yeni bir anevrizma oluştuğu ve bu baloncuğun patlaması durumunda beyin kanaması, felç ya da ölüm olabileceği, şu an konum nedeniyle müdahale edilemediği kaydedildi.

Barım'ın avukatları sağlık kurulu raporuyla birlikte yeniden tahliye başvurusu yaptı ve Adli Tıp Kurumu raporu beklenmeden tahliye kararı verilmesi gerektiği, aksi takdirde yaşanabilecek hayati sonuçlardan cezaevi yönetiminin ve mahkemenin sorumlu olacağını vurguladı.