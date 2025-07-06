Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan, bugün adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Şule Aydın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soykan'ın gözaltına alındığını duyurarak, gerekçenin X paylaşımları olduğunu söyledi.

Timur gözaltına alındı!

Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları… — Şule Aydın (@aydinsule1) July 5, 2025

Soykan, sosyal medya hesabında CHP'li 3 belediyeye düzenlenen operasyonları eleştiren paylaşımlar yapmıştı. Soykan, bu paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Emniyet'in nezarethanesinde geçiren Soykan, savcılık ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet'teki ifadesinde Soykan, "Memleketimizin daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Timur Soykan ne demişti?

Timur Soykan, dün sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine yaptığı paylaşımda, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözaltı haberleri üzerine de "‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" eleştirisini yazmıştı.