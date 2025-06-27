Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.