Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor
Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.