Beyin kanaması geçiren bilim insanı Canan Dağdeviren taburcu oldu

Massachusetts Institute of Technology'de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren önceki günlerde beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

“12 gün yoğun bakımda kaldım"

40 yaşındaki Dağdeviren, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Haziran’da çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecine evinde devam eden Dağdeviren, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

"Bir süre sosyal medyadan uzak durması önerildi"

Kızı için ABD’ye giden eski CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “Kızım artık hastanede değil, sağlık durumu iyi. Sohbet edebiliyor, ancak bir süre sosyal medyadan uzak durması önerildi. İyileşme süreci gayet iyi ilerliyor” dedi.

Canan Dağdeviren kimdir?

1985 İstanbul doğlumlu Doç. Dr. Canan Dağdeviren; tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalarla dünya çapında adından söz ettiren bir isim.

2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olan Canan Dağdeviren, Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı.

2014'te Harvard Üniversitesi’nin "Genç Akademi Üyesi" seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi oldu.

40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Canan Dağdeviren, Forbes dergisi tarafından "30 yaşından genç 30 bilim insanı" seçildi.

Dağdeviren, MIT Technology Review’un her yıl derlediği listesinde yer aldı ve İllinois İnovasyon Ödülü’nü (Illinois Innovation Prize) kazandı.

2017’de American Academy of Achievement’in Türkiye’den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi oldu ve 'MIT Media Lab'de kendi araştırma grubunu kurdu ve akademisyen olarak araştırmalarına devam ediyor.