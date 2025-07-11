Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı günün öncesi DEM Partili siyasetçilerin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Törene katılmaları için birkaç gün önce bazı siyasi isimlerin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Ahmet Türk'ün yasağı sekiz sene sonra kaldırıldı

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez üst üste Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen ve üçüncü kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün yurt dışı çıkış yasağının da üç gün önce kaldırıldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aktardığına göre Türk, yasağının kaldırılması hakkında "8 yıldır hakkında yurt dışı çıkış yasağı vardı. Üç gün önce buradaki törene de katılabileyim diye yurt dışı yasağım da kaldırıldı" diye konuştu.

Ahmet Türk'ün yanı sıra Kobani Davası'nda çıkan kararın ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilen Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in de yasakları kaldırıldı.

Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Mesut Bağcık, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan isimler arasında.