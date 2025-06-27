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Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" adını verdiği albümü yayınlandı

50'nci sanat yılını kutlayan Türk müziğinin en önemli isimlerinden Sezen Aksu'nun, 5 yıl sonra çıkardığı yeni albümü gece yarısı yayına girdi. "Paşa Gönül Şarkıları" isimli albümde hem yeni hem de eski 12 eser bulunuyor.

Haber Merkezi
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Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" adını verdiği albümü yayınlandı
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Bestelediği, sözlerini yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğinin en tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Sezen Aksu, sanat hayatının 50. yılında "Paşa Gönül Şarkıları" isimli albümünü müzikseverler ile paylaştı.

12 eserin bulunduğu albümde hem yeni besteler hem de eski şarkılar yer alıyor. Albüm, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00 itibarıyla dijital müzik platformları ve radyolarda yayınlandı.

Albümdeki şarkılar şu şekilde:

"Şuh Nefes, Bahçe, Sen Ağla, Abanoz'daki Emine, Yandı İçim, Bana Sor, Dümenci, Ey Aşk, Nanik, Yaygara, Gemiler, Doğrucu ve Linç."

Sezen Aksu, son olarak 2016 yılının ocak ayında sahnede yer almıştı.

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