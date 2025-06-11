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İlk adım atıldı! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor

Özel hastanelerin denetim mekanizmasını güçlendirecek yeni bir kanun teklifi hazırlanıyor. Yoğun bakım için teyit ve yeni kriterler belirlenecek, sağlıkta çeteleşmenin önüne geçilecek.

Haber Merkezi
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İlk adım atıldı! Özel hastanelere sıkı denetim ve yeni kriterler geliyor
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Kamuoyunda büyük bir infiale yol açan ve 12 bebeğin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” skandalının ardından düğmeye basan hükûmet, ilk adımı attı.

Yenidoğan çetesi gibi örgütlerin bir daha ortaya çıkmaması için özel sağlık sektöründe köklü değişimler öngören kanuni düzenleme geliyor. Yeni düzenleme ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin birer gelir kapısı hâline dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

- AK Parti’nin üzerinde çalıştığı kanun teklifiyle, özel hastanelerde doğan bebek hastaların ailelerinden para almak için ölümüne dahi sebep olan 112 Acil çalışanları, ambulans şoförleri, doktor ve hemşirelerin usulsüzlüğe kapı açmalarının önüne geçilecek.

- Özel sağlık kuruluşlarında denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Başka hastanelerden ya da mevcut hastane içinde bulunan hastaların yoğun bakıma sevki konusunda yeni kriterler belirlenecek.

- Yoğun bakımlara teyit sistemi kurulacak.

- Özel sektörde yetkin ve nitelikli sağlık personeli bulundurmak için aranan şartlarda önemli değişikliklere gidilecek.

- Personelin branşı ve aldığı eğitimin yanı sıra görev yaptığı dönem içerisinde gösterdiği performans gibi unsurlar göz önünde bulundurulacak.

- Kanun teklifiyle bu kuruluşlarda ödenmeyen ücretler ve uzun çalışma saatleri ile yıllık izin kullanımında yaşanan sorunlara, yönetmelik bazında değişiklik sağlanması için çalışan haklarını teminat altına alacak özel bir hüküm eklenecek.

Takviye Gıdalar Kurulu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre teklif kapsamında, son dönemde kullanımı artan ve internet ortamında bile kolayca satılan takviye edici ilaç ve gıda ürünlerinin satışlarına da ayar geliyor.

- Takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından nasıl kullanılacağına kadar olan süreçte kurul onayı aranacak.

- Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa üye vereceği bir kurulun oluşturulması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin yasama yılı tamamlanmadan Meclis’e sunulması bekleniyor.

Türkiye'yi derinden sarstı

‘Yenidoğan Çetesi’ vicdansızlığı, CİMER’e 27 Mart 2023’te gelen ihbarla başladı. Yenidoğanları yoğun bakımlara yatırıp bazılarının da ölümüne sebep olarak haksız gelir elde ettikleri iddiasıyla 69 kişi gözaltına alındı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 22’si tutuklu 47 sanık hakkında 1.399 sayfalık iddianameyi 28 Ekim’de kabul etti. Sanıkların 10 yıl ila 590 yıl hapsi isteniyor.

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