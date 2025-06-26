Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı aldı

İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi iki yıl süren dava süreci sonunda Martı'yı haklı bularak şirketin e-ulaşım lisansı almasına hükmetti.

İBB'nin üst mahkemeye başvurusu da reddedildi. Böylece, Martı üst mahkemede de haklı bulundu.

Kararla birlikte, İstanbul'un alternatif ulaşım çözümleri konusundaki en önemli davalarından biri sonuçlanmış oldu.