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Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı aldı

İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi 2 yıl süren dava süreci sonunda Martı’yı haklı bularak şirketin e-ulaşım lisansı almasına hükmetti.

Haber Merkezi
İHA
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Martı, mahkeme kararıyla e-ulaşım lisansı aldı
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İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi iki yıl süren dava süreci sonunda Martı'yı haklı bularak şirketin e-ulaşım lisansı almasına hükmetti.

İBB'nin üst mahkemeye başvurusu da reddedildi. Böylece, Martı üst mahkemede de haklı bulundu.

Kararla birlikte, İstanbul'un alternatif ulaşım çözümleri konusundaki en önemli davalarından biri sonuçlanmış oldu.

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