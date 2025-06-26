İBB'den, KİPTAŞ'ın “CHP’li delegelere 100 daire verdiği" iddiasına yanıt: Kurultay ile ilişkilendirilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik

İBB iştiraki KİPTAŞ, Pendik Arkatlı Evler projesine yönelik iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay öncesi parti delegelerine 100 daire verildiğine yönelik iddiaların reddedildiği açıklamada, projenin bir sosyal konut değil, hasılat paylaşımı usulüyle yürütülen bir kaynak geliştirme projesi olduğu vurgulandı.

KİPTAŞ tarafından yapılan açıklamada, projeye dair satışların 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren kamuoyuna duyurulduğu, sosyal medya, basın-yayın organları ve açıkhava mecraları aracılığıyla ilan edildiği belirtildi.

Satış fiyatlarının ise bağımsız değerleme kuruluşlarının ekspertiz raporları doğrultusunda ve piyasa koşulları gözetilerek belirlendiği, bu fiyatların yüklenici firma tarafından sözleşme gereği tespit edilip KİPTAŞ tarafından onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, satışların 11 Aralık 2021 tarihinde başladığı ve proje alanındaki satış ofisinden herkese açık biçimde gerçekleştirildiği aktarıldı.

İlk etapta yüklenici firma tarafından belirlenen fiyatlarla satışa sunulan 350 dairenin etaplar hâlinde satıldığı, her etap öncesinde fiyatlara zam yapıldığı ve tüm satışların 7 Temmuz 2022’de tamamlandığı belirtildi.

Kurultay tarihinin satış sürecinden yaklaşık 1,5 yıl sonra gerçekleştiği hatırlatılarak, satışlarla bu tarihin ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu savunuldu.

"Kaynak geliştirme projesidir"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler projesi bir sosyal konut projesi olmayıp HASILAT PAYLAŞIMI usulü ile gerçekleştirilen bir KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ’dir.

Projedeki satışların başlayacağı, 20 Kasım 2021 tarihinden itibaren sosyal medyada, basın-yayın organlarında ve açıkhava reklam mecralarında duyurulmuştur.

Satış fiyatları bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılan ekspertiz raporları baz alınarak ve piyasa koşulları gözetilerek sözleşme gereği yüklenici tarafından belirlenmiş ve KİPTAŞ tarafından onaylanmıştır.

Ekspertiz raporlarının ortalama %25 üzerinde belirlenen ilk fiyatlarla 11 Aralık 2021 tarihinde başlayan satışlar, proje alanındaki satış ofisinden herkese açık şekilde yapılmıştır.

Yüklenici tarafından fiyatları ve satış koşulları belirlenen ilk 350 dairenin satışı, etaplar halinde yürütülmüş olup ilk etap satışlarının kısa sürede tamamlanması üzerine her etap satışı öncesinde satış fiyatlarına zam yapılarak satış işlemleri 7 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu satışların, yaklaşık 1,5 yıl sonra 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Kurultay ile ilişkilendirilmesi kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

İBB iştiraki KİPTAŞ bugüne kadar hayata geçirdiği projelerde konut sahibi olan tüm vatandaşlar, piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda kazançlı çıkmıştır.

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde özellikle projeye ait satışların başladığı dönemde emlak fiyatlarında yaşanan ani artışlar dikkate alındığında, bazı basın-yayın organlarında yer verilen 'değerin altında satış' iddiaları tümüyle çarpıtılmış, yanlı ve kötü niyetlidir.

KİPTAŞ, projelerinin tüm satış işlemlerini resmi ve denetlenebilir belgelere dayandırmakta olup, hiçbir kişi, kurum ya da siyasi yapı lehine ayrıcalıklı bir satış gerçekleştirmemiştir. Bu yöndeki iddiaların maddi ve hukuki hiçbir dayanağı bulunmamakta olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

KİPTAŞ'ın kurumsal itibarı ve kamu yararına dayalı faaliyetleri, bu tür iftira ve karalama kampanyalarıyla zedelenemez. Bu doğrultuda, şirket itibarına zarar vermeye yönelik tüm girişimlere karşı hukuki haklar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek; süreç tüm açıklığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."