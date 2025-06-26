Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile yeniden görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti’yle görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, partinin yeni bir görüşme talebi olduğunu açıkladı, “Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde” dedi.

Erdoğan, DEM Parti’nin parlamentoda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı, daha önce Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştüklerini hatırlattı.

“Kürt vatandaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz”

Terör örgütü PKK’nın silahsızlaştırılması ve Kürt halkına mesajına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. “Gayet iyi gidiyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, ülkenin bütünlüğünü korumanın görevini olduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi’nde Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat süren Trump görüşmesi hakkında da açıklamalar yaptı. İsrail-İran çatışması ve Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakması konusunda da görüş belirtti.