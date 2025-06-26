Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile yeniden görüşeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi dönüşünde DEM Parti’yle yakın zamanda yeniden görüşeceklerini açıkladı. Kürt vatandaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Erdoğan, DEM Parti’nin parlamentoda güçlü potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti’yle görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, partinin yeni bir görüşme talebi olduğunu açıkladı, “Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde” dedi.
Erdoğan, DEM Parti’nin parlamentoda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı, daha önce Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştüklerini hatırlattı.
“Kürt vatandaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz”
Terör örgütü PKK’nın silahsızlaştırılması ve Kürt halkına mesajına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarla hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. “Gayet iyi gidiyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, ülkenin bütünlüğünü korumanın görevini olduğunu vurguladı.
NATO Zirvesi’nde Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat süren Trump görüşmesi hakkında da açıklamalar yaptı. İsrail-İran çatışması ve Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakması konusunda da görüş belirtti.