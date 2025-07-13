Kartalkaya yangını davası: 4 kişi hakkında karar açıklandı
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davasının 6’ncı gününde tutuksuz yargılanan dört kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında flaş bir gelişme yaşandı.
19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 6'ncı celse gece yarısı tamamlandı.
Ev hapsi kararı verildi
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
Heyet itfaiye eri İrfan Acar hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararının uzatılmasına hükmetti. Duruşma bugün 7'nci celseyle devam edecek.