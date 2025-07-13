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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mevkiinde, saat 06.34'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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