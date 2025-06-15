PepsiCo Türkiye “Bir Damla Bir Dünya Projesi” ile kullanılmış suları doğaya geri kazandırıyor

PepsiCo Türkiye, "Bir Damla Bir Dünya Projesi” ile fabrikalarında kullandığı operasyonel suyu havzalara geri kazandırmak için çalışıyor.

Şirket, Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle, 2023 yılında Tarsus fabrikasının bulunduğu Berdan havzasında başlayan, 2024’te Manisa ve İzmir, 2025’te ise Adana fabrikasının bulunduğu havzalarda devam eden projeyi Türkiye’deki tüm PepsiCo’ya ait fabrikaların bulunduğu havzalara yaymaya devam ediyor.

“Suyun geleceğini güvence altına almak için daha çok çalışmalı ve iş birlikleriyle bu kritik konuda daha fazla pozitif etki yaratmalıyız”

Sanayi ve tarımda su kullanımının bu kaynağın yönetimindeki önemli başlıklardan biri olduğuna dikkat çeken PepsiCo Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren, “Belirlediğimiz sürdürülebilirlik yolunda suyun geleceğinin güvence altına alınmasına katkı sağlamak için; verimli su kullanımından ekosistemlerin onarımına kadar birçok çalışma yapıyor, bu konuda alanında uzman kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla sadece kendi üretim süreçlerimizde değil, tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle yarattığımız toplumsal etkiyi de büyütmeye devam ediyoruz. Tarımda su riskinin yüksek olduğu bilinciyle, özellikle su kullanımını azaltacak damla sulama gibi basınçlı sulama teknolojilerine yatırım yaparak bu sistemlerin kullanımını yaygınlaştırdık ve fabrikalarımızın bulunduğu havzalarda tarımsal üretimde su kullanımını %25 azalttık” dedi.

“Bir Damla Bir Dünya Projesi ile kullanılan suyu %100’üne kadar ulaşan oranlarda ait olduğu topraklara geri kazandırıyoruz”

PepsiCo fabrikalarında kullanılan operasyonel su miktarını havzalara geri kazandırmayı amaçladıklarına vurgu yapan PepsiCo Türkiye, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren; “Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle 2023 yılında Berdan havzasında ilk adımı attığımız “Bir Damla Bir Dünya Projesi” ile Tarsus’taki fabrikamızda kullandığımız suyu havzaya ve çiftçilerimize geri kazandırmak için çalışıyoruz. Bu projeyi Tarsus’dan başlayarak Manisa, İzmir ve Adana’da yaygınlaştırdık. Bu kapsamda, 2024’te Manisa fabrikamızda kullanılan suyun %100’ünü, İzmir fabrikamızda kullanılan suyun %94’ünü ve Tarsus fabrikamızda kullanılan suyun %58’ini, doğaya geri kazandırırken projenin gerçekleştiği bölgelerde de çiftçilerimizi modern sulama yöntemleri konusunda destekleyerek suyun korunmasına ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağladık.” dedi.

PepsiCo Türkiye, “Daha az su kullanmak, suyu geri kazandırmak ve temiz suya erişimi artırmak” başlıkları altında hayata geçirdiği çalışmalar ve su yönetiminde yaratılacak etkiyi büyütmek için yaptığı iş birlikleriyle dikkat çekiyor. PepsiCo Türkiye “Bir Damla Bir Dünya Projesi’nde 20 yılı aşkın bir süredir biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için çalışan Doğa Koruma Merkezi ile iş birliği yapıyor. Doğa Koruma Merkezi, kuruluşundan bu yana dünyanın farklı yerlerindeki uygulamaları da izleyerek biyolojik çeşitliliğin korunması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğine uyum için yeni araçlar ve yöntemler geliştirmeye odaklanıyor. DKM, “Bir Damla Bir Dünya Projesi”ne de geliştirdiği uygulanabilir çözümlerle projeye destek sağlıyor.