Dijital eğlence e-Ticarette zirveye yükseldi! Oyun kategorisi yüzde 55 ile en büyük payı aldı

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl "dijital eğlence ve içerik tüketimi" sektöründeki e-ticaret hacmi dikkati çekti.

Buna göre, 2024'te çevrim içi satın alınan masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformları hizmetlerinin toplam hacmi 19,6 milyar liraya yaklaştı. Söz konusu alandaki işlem sayısı da 95,7 milyon olarak belirlendi.

Oyun kategorisi yüzde 55 ile en büyük payı aldı

"Dijital eğlence ve içerik tüketimi" sektörünün e-ticaret hacminde oyun kategorisi en büyük payı aldı. Bu kategorinin aldığı pay yüzde 55 oldu.

Oyun kategorisini, yüzde 37,7'lik payla yayın platformları ve yüzde 7,3 ile müzik ve video hizmetleri takip etti.

İşlem sayılarına göre de yüzde 47,9'luk payla yayın platformları ilk sırayı aldı. Bu kapsamda oyun kategorisinin payı yüzde 29,8, müzik ve video kategorisinin payı yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

Oyun kategorisi sepet ortalaması 377 lira

Oyun kategorisi geçen yıl 377 lirayla sektöründeki en yüksek sepet ortalamasına sahip hizmet oldu. Bunu, 161 lirayla yayın platformları takip ederken, müzik ve video hizmetlerinin sepet ortalaması 67 lira olarak belirlendi.

Oyun satışlarının en yoğun olduğu günler incelendiğinde de işlem sayılarının belirli günlerde artış gösterdiği görüldü.

Bu kapsamda, geçen yıl oyun satışlarının 17 Mart, 5 Temmuz, 2 Aralık ve 23 Aralık günlerinde en yüksek seviyelere ulaştığı saptandı. Bu tarihler, oyun satış platformlarının ilkbahar, yaz ve kış indirim dönemlerine denk gelirken, bu dönemlerin, kullanıcıların oyun alımını artırdığı ve yüksek işlem sayılarına neden olduğu tespit edildi.

Günlük işlem sayıları bakımından yayın platformu hizmeti satışları şubat ve ağustosta, müzik ve video hizmetleri de şubatta en yüksek seviyelere çıktı.