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2024'te annelere 357 milyon lira emzirme desteği sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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2024'te annelere 357 milyon lira emzirme desteği sağlandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, annelere sağlanan emzirme desteğine ilişkin bilgi verdi.

Sağladıkları desteklerle annelerin sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, evlatlarına daha güvenli gelecek inşa etmek için çalıştıklarını belirten Işıkhan, "Her bir doğum için sigortalılarımızı emzirme ödeneğiyle destekliyoruz. 2024'te 357 milyon liraya ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon liraya ulaştı" açıklamasında bulundu.

Annelere geçen yıl 416 bin 763 rapor için 357 milyon lira, bu yıl ise 126 bin 954 rapor için 153 milyon 621 bin lira ödeme yapıldı.

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