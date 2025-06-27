Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bloomberg kulislerde konuşulanları yazdı

Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak maaş artışları beklenirken asgari ücretlilerde de ‘ara zam’ beklentisi oluştu. ‘Asgari ücrete zam yapılacak mı’ sorusunun peşine düşen Bloomberg’ten Fırat Kozok ve Beril Akman, Ankara kulislerini yokladı.

Asgari ücrette ‘ara zam’ var mı?

Bloomberg’in konuştuğu konuya yakın kaynaklara göre, Türkiye hükümeti, artan yaşam maliyetlerini hafifletme yönündeki siyasi baskılara direnerek, asgari ücrette yıl ortasında yapılacak artışı atlamayı planlıyor.

Haberde “Böyle bir adımın, maaşlara getirilen kısıtlamaları, Türk yetkililerin sürekli yüksek enflasyonla mücadele konusundaki istekliliğini ölçmenin bir yolu olarak gören yatırımcılar tarafından olumlu karşılanması muhtemel” yorumu yapıldı.

“Politika yapıcılar artıştan kaçınılması konusunda hemfikir”

Politika yapıcıların artıştan kaçınılması konusunda aynı fikirde olduğu dikkat çekiliyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği belirtilirken, kaynaklar isimlerinin açıklanması istenmedi. Çalışma Bakanlığı asgari ücret konusunda da yorum yapmayı reddetti.

Yıl sonunda enflasyonda yüzde 24 hedefleniyor

Türkiye'de mayıs ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 35,4 olarak gerçekleşirken, para politikası yetkilileri yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 olmasını hedefliyor.

Daha önce ara zam yapılmıştı

Geçmişte, Erdoğan'ın hükümeti yüksek enflasyonun etkilerini yönetmek için maaşları artırdı. Bu, iç talebi körüklemeye ve merkez bankasının fiyatları düşürme çabalarını karmaşıklaştırmaya hizmet etti.

Nüfusun üçte birinden fazlası asgari ücretle çalışıyor ve bu rakam diğer maaşların belirlenmesinde kıstas olarak kullanılıyor.

2025 asgari ücreti ne kadar?

Yılbaşında aylık net asgari ücret 22.104 lira olarak belirlenmişti, bu da 626 dolara denk geliyordu. Enflasyon ve döviz kurunun değer kaybetmesiyle değeri aşındı ve şu anda 554 dolar değerinde.

Ortak talep 30 bin lira

Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı Özgür Özel, maaşların 30.000 liraya, yani 752 dolara çıkarılması gerektiğini savundu. Kısa adı DİSK olan Türkiye İlerici İşçi Sendikaları Konfederasyonu, maaşların gerçek fiyatlara göre belirlenmesi gerektiğini ve öngörülen enflasyona göre belirlenmemesi gerektiğini söyledi.

DİSK, bu hafta başında yaptığı açıklamada, "2025'teki yüksek enflasyon nedeniyle ücretler ve asgari ücret hızla değişti" dedi.

Hükümet, önceki yıllardaki çarpıcı artışların ardından geçen yıl geçici bir artışı atladı. Bu, yabancı yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılansa da, milyonlarca çalışan arasında hoşnutsuzluğa yol açtı.