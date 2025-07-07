Kenevir ürünleri sadece eczanelerde satılacak

CANAN SAKARYA/ANKARA

Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edilen ve tatile girmeden kanunlaştırılması planlanan sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerde satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, düzenlemenin halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu, bu ürünlerin yalnızca eczanelerde satılmasının, içeriklerinin denetlenebilirliğini sağlayacağını ve ilaç güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

DSÖ raporunda bağımlılık yapmıyor

Üney, “Söz konusu düzenleme aynı zamanda küresel düzenlemelere de paralellik göstermektedir. Bugün, Avrupa Birliği ülkelerinin 21’inde tıbbi kenevir farklı düzeylerde yasal hâle gelmiş, bu ülkelerin büyük çoğunluğunda ürünlere erişim yalnızca eczaneler üzerinden sağlanmakta, farmasötik danışmanlık hizmeti de zorunlu tutulmaktadır” diye konuştu. Kenevirden elde edilen ürünlerin başta kronik ağrı, epilepsi, anksiyete, uyku bozuklukları, kas spazmları ve kemoterapiye bağlı bulantılar olmak üzere birçok klinik durumunda etkinliğinin kabul gördüğünü anlatan Üney, kişisel bakım, dermatoloji ve destekleyici beslenme gibi alanlarda da hızla yaygınlaştığını kaydetti. Dünya Sağlık Örgütünün 2018 tarihli Raporunda ürünün iyi bir güvenlik profiline sahip olduğu ve bağımlılık yapmadığı tespitine dikkat çeken Üney,bu ürün grubunun bilimsel danışmanlıktan kopmadan, farmasötik etik içerisinde sunulması gerektiğini savunduklarını kaydetti.

Yasa teklifinde vitaminler başlığı yer almadı

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Üney, “Biz eczacılar tıbbi çaylarda, vitamin, mineral ve gıda takviyeleri gibi destek ürünlerinde de aynı sağlık güvenliği perspektifinin geçerli olması gerektiğine inanıyoruz. Uzun süredir de bu ürünlerin yalnızca eczanelerde ve eczacı danışmanlığında sunulması yönündeki ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Ne yazık ki bu yasa teklifinde bu başlık şimdilik yer almadı ancak biz Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda halk sağlığı adına ısrarcı tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.