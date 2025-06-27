Altın piyasasında kritik yıl: Türkiye 2025’te 200 tonluk eşiği zorlayabilir

2024’te altın ithalatına getirilen kotalar, Türkiye piyasasında büyük bir daralmaya sebep oldu. Ancak 2025 yılı için yapılan öngörüler, kotaların esnetilmesi halinde hem ithalat hem ihracat tarafında rekor seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor. Borsa İstanbul verilerine göre Türkiye, 2024 yılı boyunca toplam 125 bin 693 kilogram (yaklaşık 125,7 ton) altın ithal etti. Bu rakam, 2023 yılındaki 318 bin 978 kilograma göre yüzde 60’ın üzerinde bir düşüşe işaret ediyor. Sektör temsilcilerine göre daralmaya rağmen altına olan talep azalmadı. 2025 yılı içinse umutlar, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte sektörde yeniden canlanma yaşanması yönünde.

İthalat hedefi: 200 ton

Altın ve mücevherat sektörünün önde gelen isimlerinden Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yıl ortasında ithalat kotalarında yumuşama beklediklerini belirtti. Kitiş’e göre böyle bir adım atılması halinde ithalatın 170 ila 200 ton arasında, ihracatın ise 160 ila 180 ton bandında gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Kitiş, altının Türkiye’de yatırımcılar için geleneksel bir tasarruf aracı olmanın ötesinde jeopolitik ve ekonomik risklere karşı bir güven kalkanı olarak konumlandığını vurguladı. Ayrıca, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde yaşanan belirsizliklerin, Türkiye merkezli altın ürünlerine yönelik ilgiyi artırabileceğine dikkat çeken Kitiş, "2024’te altın arzı kısıtlandı, ama talep azalmadı. 2025’te kotaların kontrollü şekilde esnetilmesi, sektöre nefes aldıracak. İçerideki talep, kârdan ziyade güven kaygısı üzerine kurulu; dış pazarlarda ise üretim kapasitemiz, ihracat potansiyelinde sıçrama sağlayabilir. Küresel belirsizliklerin sürmesi, özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında Türkiye’ye olan alımları canlandırabilir. Bu, altın ihracatında 160–180 ton bandını zorlayabilir" dedi.

Ekonomik toparlanmayla birlikte altına olan iç talebin artması bekleniyor

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,1 oranında büyüyeceğini öngörürken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu oranı yüzde 2,8 olarak güncelledi. Ekonomik toparlanmayla birlikte altına olan iç talebin artması bekleniyor.

2025 için senaryo

"Öte yandan, Mart-Nisan 2025 döneminde Türkiye’ye özel altın sertifikalarının yüzde 21 primli işlem görmesi, yatırımcıların fiziki altın dışında da altın temelli ürünlere yöneldiğini gösteriyor. 2024’teki daralma, kısa vadede altın piyasasında gerilemeye yol açtı. 2025 için senaryo ise; kotalar yeniden gözden geçirilirse, ithalat 170-200 ton, ihracat ise 160-180 ton seviyesinde. Kıymetli madende Türkiye’nin jeopolitik konumu, yeni pazar fırsatlarıyla desteklenebilir. Cumhur Kitiş’in altın odaklı stratejisi, geleneksel tasarruf aracını, ihracat temelli büyüme ve rezerv çeşitlendirmesi eksenine taşıyor."