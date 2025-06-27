GTO’dan tedarikçi buluşmalarıyla üyelerine yeni iş fırsatları

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerini daha güçlü bir ticari konuma taşıyacak projeleriyle dikkat çekiyor. Oda tarafından hayata geçirilen “Tedarikçi Buluşmaları Serisi”, firmalara yeni iş bağlantıları kurma, müşteri portföylerini genişletme ve tedarik zincirlerinde yer alma imkânı sunarak bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Etkinlikler kapsamında katılımcı firmalar, ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buldu. Potansiyel alıcılarla yapılan birebir görüşmeler sayesinde ihtiyaç ve beklentiler doğrudan masaya yatırıldı; firmalar hem mevcut iş ilişkilerini pekiştirdi hem de yeni ortaklıklar geliştirme yönünde önemli adımlar attı.

Doğrudan temas, sürdürülebilir iş birliklerinin önünü açtı

Tedarikçi Buluşmaları’nda gerçekleşen birebir görüşmeler, katılımcı firmalara pazarlama stratejilerini daha etkin belirleme ve ürünlerine yönelik talebi doğrudan gözlemleme imkânı sundu. Bu etkileşim, yalnızca kısa vadeli anlaşmalarla sınırlı kalmayarak uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliklerinin de temelini attı.

“Üyelerimizin ticari gücünü artırıyoruz”

Tedarikçi Buluşmaları’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, organizasyonun firmalar için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bu etkinliklerle temel amacımız; üyelerimizin ürün ve hizmetlerini daha geniş müşteri kitlelerine tanıtmasını sağlamak, iş hacimlerini artırmak ve global rekabet güçlerini desteklemektir. Daha önceki organizasyonlara gösterilen yoğun ilgi, bu tür buluşmaların ne kadar gerekli olduğunu ortaya koydu. Katılımcı firmalarımız, alıcılarla doğrudan temas kurarak beklentilerini daha net ifade etti ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladı” İfadelerini kullandı.