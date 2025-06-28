Ariş, evlilik mücevherinde büyümeye odaklandı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Ariş Pırlanta, evlilik mücevheri segmentinde, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümeye odaklandı. Marka, son dönem büyüme trendinde olan evlilik takılarından oluşan “Ariş Wedding” konseptini düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ve Satış-Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş’in ev sahipliğindeki toplantıda, markanın 2025-2026 hedefl eri ve evlilik mücevheri stratejisi paylaşıldı. Eda Güzeliş, evlilik segmentinin pazarın lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “Evlilik ürün grubunu fiyat, tasarım ve fonksiyon açısından zenginleştirdik. ‘Ariş Wedding’ çatısı altında hem iç pazarda müşteri beklentilerine hızlı yanıt vermek hem de ihracat potansiyelini artırmak istiyoruz” dedi. Güzeliş, genel kuyumculuk sektöründe evlilik odaklı mücevher ürünlerinin, pazarda yüzde 50-55 pay aldığını, Ariş’te ise bu oranın yüzde 40-45 seviyesinde olduğunu söyledi. Yine toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye’de pırlantalı mücevher pazarının yaklaşık yüzde 70’i nişan, evlilik ve yıldönümü gibi özel gün odaklı alışverişlerden oluşuyor. Eda Güzeliş, son dönemde artan altın fiyatlarının sektöre etkisini de değerlendirdi. Bu dönemde altına göre pırlanta fiyatlarının çok daha stabil gittiğini bu nedenle pırlantalı mücevherlere talebin yükseldiğini anlattı.

İhracatın cirodaki payı %7-8

Ariş Pırlanta’nın Türkiye genelinde 25 mağazası, 7 bayii ve 102satış noktası bulunuyor. Markanın hedefi satış noktası sayısını 120’nin üzerine çıkarmak ve aynı zamanda ihracat kapasitesini artırarak Türk mücevher tasarımını dünya ile buluşturmak için yurtdışındaki faaliyetlerini de sürdürüyor. Güzeliş, ihracatın toplam cirodaki payının % 7-8 olduğunu belirtirken mevcut dağıtım altyapısını kullanarak ve önümüzdeki dönemde genişleterek hem Türkiye genelinde erişimini artırmayı hem de ihracat faaliyetlerini güçlendirerek uluslararası pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmayı hedefliyor.

ABD pazarı için hazırlanıyor

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Türkiye’nin kuyumculukta dünyanın en büyük 5 pazarından biri olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Kuyumculuk dünyanın en eski mesleklerinden biri ve yaşadığımız topraklarda 6 bin yıllık bir mirasa sahip. Üretimde Çin, Hindistan ve İtalya ile birlikte ilk dörtteyiz. Son 15-20 yılda sektörümüz ciddi bir gelişim gösterdi. Ancak bu avantajlarımızı daha etkin kullanmamız için sektörel işbirliklerinin ve fi rmaların sorumluluk alması gerekiyor.” Kerim Güzeliş, 2030 yılına kadar Ariş’i dünyaca bilinen bir marka yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Almanya’da ikinci mağaza, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerde yeni mağazalar açma planlarımız sürüyor. Amerika pazarı için hazırlıklarımızı yoğunlaştırıyoruz. Dünya markası vizyonumuzu adım adım, sağlam bir şekilde gerçekleştirerek ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.