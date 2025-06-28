TETSİAD/Şahinler: Türk dizilerinin gücünden yararlanacağız

İMAM GÜNEŞ/İSTANBUL

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (TETSİAD) mevcut başkan Hasan Hüseyin Bayram’ın görev süresi dolarken yönetimden iki isim başkanlık koltuğuna talip oldu.

Mevcut yönetimde denetim kurulu üyesi olarak da görev alan, aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Şahinler adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Diğer aday ise mevcut başkan yardımcısı Ufuk Ocak. Basın toplantısında adaylık sürecini açıklayan Murat Şahinler, dernekte zayıflama olduğunu düşündüğü için yaklaşık 9 ay önce başkan adaylığına karar verdiğini ve sektörün önemli bir kesiminden teveccüh aldığını belirtti.

HOMETEX fuarında mevcut başkanın yönetimden başka bir ismi aday olarak tanıttığına değinen Şahinler, “Adaylığımı 9 ay önce deklare etmiştim. Ancak başkan başka bir aday açıkladı ve sanki biz yokmuşuz gibi davrandı. Bunu çok yanlış bulduk. Başkanın tarafsız kalmasını tercih ederdik.” dedi.

Seçilmeleri halinde daha katılımcı, şeffaf ve dinamik bir yapı kuracaklarını söyleyen Şahinler “Komisyon ve komiteler kuracağız. Eğitim, kamu ilişkileri, sürdürülebilirlik, genç TETSİAD komisyonunu gibi birimler kurarak hem dernek yapımızı güçlendireceğiz hem de sektöre katkı sağlayacağız. Senede bir kez yaptığımız HOMETEX fuarımız var. B2B organizasyonları, yurt dışından alım heyetleri yapmak istiyoruz. Fuara dünyanın önemli alıcılarını getirerek iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Hedef pazar ABD olacak

Dünyada ev tekstili sektörünün 60 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Şahinler, Türkiye’nin yüzde 3,1 pay ile dördüncü sırada yer aldığını aktardı. İhracatta rotayı ABD’ye çevireceklerini söyleyen Şahinler, şöyle devam etti: “ABD pazarını çok önemsiyoruz. İhracatımız son dönemde artsa da bu pazardan yeteri kadar pay alamadık. Avrupa’da 14 milyar Euroluk pazardan yüzde 15 alırken, ABD’de 15 milyar dolarlık pazardan yüzde 1,8 pay alıyoruz. Trump’ın vergileri artıracağını öngörüyoruz. Özellikle Çin’e karşı. Eğer böyle olur ve iyi çalışırsak mal yetiştirmekte zorlanabiliriz. Diğer yandan Türk dizilerinin gücünü kullanmak istiyoruz. Özellikle Latin Amerika’da Türk dizilerinin yoğun şekilde izlendiğine şahit oluyoruz. Bu gücümüzü kullanmak için çalışmalar yapacağız. Amerika bölgesinde tanıtım çalışmalarının artırarak başarılı olabiliriz.”

Şahinler, ihracatçı birlikleri ve diğer odalarla birlikte hareket ederek, sektöre değer kazandırmaya çalışacaklarını, dijital dönüşüm merkezi kuracaklarını ve kadın girişimini destekleyip mentorluk programı oluşturacaklarını açıkladı.

“İhracatçı gemisini yüzdürmeye çalışıyor”

İhracatçıların en büyük sorununun fiyat tutturmak olduğuna dikkat çeken TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler, “Kur seviyesi rekabetçiliği etkiliyor. Dolar kuru 50 TL’ye çıksa rahat bir nefes alacağız. Ama 45’i bile göremedik. Buna rağmen işletmelerimizi çalıştırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bazı aylar zarar ediyoruz ama bir şekilde gemimizi yüzdüreceğiz. Zorluklara göğüs germeye çalışıyoruz. Bu sürecin de bir şekilde sona ereceğini düşünüyoruz.” dedi.