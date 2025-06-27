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Tekfen hisselerinin izinsiz devrine 11 Milyon TL’lik rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Tekfen Holding hisselerinin izinsiz devri nedeniyle Can Grubu’na 10,9 milyon TL idari para cezası kesti. Devralma işleminin nihai karar beklenmeden ilerletilmesi, Kurul’un radarına takıldı.

Haber Merkezi
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Tekfen hisselerinin izinsiz devrine 11 Milyon TL’lik rekabet cezası
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Tekfen Holding’in hisse devri süreci, Rekabet Kurulu’nun izne tabi hükmüyle sekteye uğradı. Can Grubu, izin almadan hareket ettiği için yaklaşık 11 milyon TL’lik cezayla karşı karşıya kaldı.

Rekabet Kurumu: İzin alınmış gibi hareket edildi

Rekabet Kurulu, Tekfen Holding'in hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izne tabi olduğuna hükmederek, hissedar Can Grubu'na yaklaşık 11 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Tekfen hisselerinin devralınmasına yönelik işlemin izne tabi olduğuna hükmedildi.

Bu kapsamda, Tekfen'in hissedarı olan Can Grubu'na, henüz incelemesi devam eden devir işleminin sonucunu beklemeden, izin alınmış gibi hareket etmesi sebebiyle yaklaşık 11 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

“Tekfen'in devralınması işlemi hukuken geçerli değil”

Tekfen'in tek kontrolünün devralınması işleminin Kurulun nihai kararına kadar hukuken geçerli olmadığına, ARY Holding ve içerisinde bulunduğu ekonomik bütünlükle Can Grubu'nun, Tekfen'in kontrolünü devralma ihtimalini doğurabilecek herhangi işlemde ve eylemde bulunmaması gerektiğine karar verildi.

İnceleme yapılıyor

Başvuru konusu işleme ilişkin olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık teşkil edip etmediği yönündeki incelemelerin devam ettiği ve incelemelerin tamamlanmasının ardından karar verileceği bildirildi.

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