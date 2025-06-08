Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Başhekimden yeni açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

70 dakika kalp masajı yapıldı

Saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

"İyi ya da kötü diyemeyiz, durumu stabil"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda 34. saati tamamladık. An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Tüm bölümlerin hekimleri hastanın başında. Tüm Türkiye'den uzmanlarla istişaredeyiz. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda ama hasta için tüm ekip 24 saat çalışıyor. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil" dedi.