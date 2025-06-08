Mevduat sahiplerinde fark açıldı: Milyonerler daha da zenginleşti!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatlarında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020 son 5 yılda paylar değişti.

Mevduat türlerinde, mevduat tutarlarına göre dağılımda “milyonerler” hem kalabalıklaştı hem de hakimiyetini güçlendirdi.

Vatandaşların toplam mevduatları içinde 10 bin TL’ye kadar olan mevduatların payı 2020 Ocak ayında yüzde 2,81 olurken, 2025 Nisan’da bu oran yüzde 0,65’e geriledi. 1 milyon TL üzerindeki hesapların payı yüzde 78,6’ya çıktı.

Mevduat türlerinde pay değişimleri şu şekilde oldu:

Mevduat büyüklüklerindeki değişim

10 bin TL’ye kadar olan mevduatların toplamı 2020 Ocak ayından 2025 Nisan sonuna yüzde 94 oranında artış gösterirken, 10 bin-50 bin TL arasındaki mevduatların değişimi ise yüzde 133 oranında oldu. 50 bin ila 250 bin TL aralığındaki mevduatların değişimi yüzde 172 olurken, 250 bin ila 1 milyon TL’lik mevduatların değişimi yüzde 504 oranında artış şeklinde oldu. Aynı dönemde 1 milyon TL üzerindeki mevduatlar ise yüzde 1.111 oranında artış gösterdi.

Mudi sayısındaki değişim

Mevduat sahiplerinin sayısındaki değişim de aynı şekilde oldu. 10 bin TL’ye kadar olan hesaplarda yüzde 62 oranında artış olurken, 10 bin-50 bin TL arasındaki mevduatlarda yüzde 140, 50 bin ila 250 bin TL aralığındaki mevduatlarda yüzde 153, 250 bin ila 1 milyon TL’lik mevduatlarda yüzde 453 ve 1 milyon TL üzerindeki mevduatlarda da yüzde 970 oranında artış oldu.

Mudi paylarındaki değişime bakıldığında 1 milyon TL’nin üzerinde hesabı olan mudiler 2020 Ocak ayında tüm hesapların yüzde 0,18’i oranda olurken, 2025 Nisan’da yüzde 1,09 oranında pay aldılar.

Ortalama hesap bakiyeleri

Ortalama hesap bakiyelerine bakıldığında ise fark açıldı.

10 bin TL’ye kadar olan hesapların bakiyelerinde ortalama 792 TL bulunurken, 1 milyon TL üzerindeki hesaplarda ortalama 7 milyon 230 bin 362 TL bulunuyor.