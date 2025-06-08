Borsa yatırımcısı 40'lı yaşlarda zirvede!

Türkiye'de pandemide başlayan bir ilgiyle son yıllarda borsaya ilgi arttı. Her yaş grubunda yatırımcı bulunan borsada uzun vadeli yatırım yapmak isteyen aileler çocuklarına da hesap açıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden Akşam Gazetesi’nin derlediğine göre, yatırımcıların yaş gruplarına göre dağılımı dikkat çekti.

En çok pay senedine sahip olan yaş grubu 45-49 yaştaki yatırımcılar olurken, bu grupta 295,7 milyar TL’lik hisse yer aldı. En çok yatırımcı sayısı ise 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğü 15-19 yaş grubunda yer alırken, en az yatırımcı sayısı da bu grupta yer aldı.

En genç grup olan 0-14 yaş grubunda 2 milyar 983 milyon liralık portföy bulunurken, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira bulundu.

40’lı yaşlarda portföyler zirve yaptı

25-29 yaş arası yatırımcı grubunda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira oldu.

40-45 yaş arası yatırımcı grubunda 233 milyar 662 milyon lira portföy büyüklüğü bulunurken, 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük pay 45-49 yaş arası yatırımcı grubunda yer aldı.

50’den sonra yeniden geriledi

Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkat çekti.

Hisse yatırımcıları İstanbul’da zirvede

En çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

Mayıs sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira olurken, Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lirası ve İzmir'deki yatırımcıların da 120 milyar 605 milyon lirası bulunuyor.