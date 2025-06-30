Türk iş kadını ABD'de servet sıralamasında zirveye çıktı!

Özmen, 4.4 milyar dolarlık servetiyle listede 8’inci sırada yer alırken, 22.3 milyar dolarlık servetiyle ABC Supply’ın kurucusu Diane Hendricks birinci oldu. Farklı sektörlerden 100 kadının yer aldığı listede Taylor Swift, Kim Kardashian ve Rihanna gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Havacılık ve savunma alanında büyüdü

Eren Özmen, eşi Fatih Özmen ile birlikte 1994’te o dönem 20 çalışanı bulunan SNC’yi satın aldıktan sonra havacılık ve savunma alanında büyüdü.

Şirket şimdilere 4 binden fazla çalışanı ve 40’tan fazla ofisiyle havacılık ve savunma sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldi.

Sierra Nevada Group’tan 13.1 milyar dolarlık “Kıyamet Uçağı” sözleşmesi

Son olarak, ABD Hava Kuvvetleri’nden 13.1 milyar dolarlık “Kıyamet Uçağı” olarak bilinen yeni nesil E-4 uçaklarının geliştirilmesi için tarihi bir sözleşmeyi kazandı. Grup şirketlerinden olan ve 5.3 milyar dolar değerleme ile 290 milyon dolar yatırım alan Sierra Space ise, bu yıl Dream Chaser adlı kargo uzay uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor.