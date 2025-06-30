Türkiye’nin ABD’ye hububat ihracatı yüzde 29 arttı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Kuzey Amerika’nın en büyük gıda etkinliklerinden biri olarak görülen organizasyonda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü üyeleri, Türkiye’nin zengin ürün çeşitliliğini ve yüksek kaliteli üretim standartlarını yakından tanımak isteyen ziyaretçileri TGİ standında ağırladı. GAİB, İHBİR, AKİB, OAİB ve EİB tarafından yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında baklava tadım etkinliği gerçekleştirilen fuarda, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, “Güneydoğu Anadolu Gıda Kümesi” (Southeast Anatolian Food Cluster) UR-GE Projesi kapsamında 10 üye firmanın katılımıyla pazarlama etkinliği düzenledi.

“ABD’ye hububat ihracatının yüzde 37,8’i Güneydoğu’dan”

Dünyada gıda ithalatında ilk sıralarda gelen ülkelerden ABD pazarında Türkiye’nin varlığının ticari anlamda önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunları söyledi:

“Tarife engelleriyle birlikte küresel gıda ihracatçıları için rekabetin daha da arttığı bir alan olarak ABD pazarında Türk işletmelere, özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgemizin ürünlerine büyük bir ilgi var. Bölgemizden ABD’ye yapılan hububat ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 30,4’lük dikkat çekici bir artışla 132,9 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin toplam hububat ihracatının yüzde 37,8’lik bölümü Güneydoğu Anadolu’dan yapıldı. Tüketicinin talep ve beklentilerinin çok hızlı değiştiği bir pazardaki bu başarı, sadece ürün kalitesiyle değil, pazara ne şekilde yaklaşıldığımızla da doğrudan ilgili. Pazarın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya ve bunu kendi üretim kabiliyetlerimize adapte ederek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sadece ürün değil, marka değerimizi de ihraç ettiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.”

“Ticaret Bakanlığımızın destekleri pazarda bize güç veriyor”

ABD gibi tüketim alternatiflerinin yoğun olduğu bir pazarda tercih edilmek ve bir tedarikçi olarak kalıcı olabilmek için, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kadooğlu şunları ifade etti:

“Şekerli mamullerin ABD’de tanıtımını hedefleyen Turquality projemiz kapsamında ilerleyen dönemde reklam ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra, sosyal medya ve influencer pazarlaması gibi farklı alanlarda birçok faaliyetimiz olacak. Bu yıl ABD’ye sağladığımız ihracat artış ivmemizi bu çalışmalarla korumayı amaçlıyoruz. 3 yıllık bir süreyi kapsayan Güneydoğu Anadolu Gıda Kümesi Ur-Ge projemizde ise, ABD'nin ardından başta uzak ülkeler olmak üzere, diğer hedef pazarlarda da üye firmalarımıza dönük çalışmalar yapacağız. Dünyada tüketicinin katma değeri algılayış biçimi; görsel kimlikten sunum biçimlerine, fiyatlama politikasından hedef kitle beklentilerine kadar birçok boyutta daha fazla özen ve öngörü gerektiriyor. Bu bakış açısıyla, dünyanın en büyük gurme gıda organizasyonlarından biri olan Summer Fancy Food Show’a katılımımızı da sadece bir fuar deneyimi olarak değil, aynı zamanda Amerikan pazarının dinamiklerine daha yakından temas etmenin bir yolu olarak değerlendiriyoruz. ABD’de uygulanan yeni ticaret politikalarının etkisiyle şekillenen maliyet yapıları, özellikle bizim gibi kaliteye odaklı üretim yapan ülkeler için önemli bir denge alanı sunuyor. Bu avantajı fırsata dönüştürmek ise doğru mesajı, doğru biçimde ve doğru zamanda vermeyi gerektiriyor. Bu tür etkinlikler de sistemin işleyişini anlamak, doğru dağıtım kanallarına ulaşmak ve sürdürülebilir iş birlikleri kurmak adına stratejik birer temas noktası. Ticaret Bakanlığımızın destekleri bu sürecin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi açısından kritik bir rol üstleniyor.”