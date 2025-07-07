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ÇAYKUR’dan 2. sürgün hasat öncesi üreticilere önemli uyarılar

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımı öncesinde üreticileri bahçe temizliği ve doğru hasat yöntemleri konusunda uyardı. Kalitesiz ürünlerin alım merkezlerinde kabul edilmeyeceği vurgulanarak, üreticilere özenli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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ÇAYKUR’dan 2. sürgün hasat öncesi üreticilere önemli uyarılar
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Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımları hazırlık süreciyle ilgili üreticilere bilgilendirmede bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin ikinci sürgün yaş çay sezonu başlamadan önce bahçe temizliğini yaparak hazırlıkları tamamlamaları gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

Kök kısmına zarar vermeden hasat yapılmalı

"Çayımızın kalitesini korumak ve gelecek yıllarda da bu üründen yeterli mahsul alabilmek için, kök kısımlarına inmeden yeşil yaprak kısmının toplanması elzem bir husustur. Bu konuda tüm üreticilerimizin hassasiyet göstermelerini, bahçede hasat yaptırılan kişilerin bu kapsamda bilgilendirilmeleri gerektiğini tekraren hatırlatmak isteriz."

Uyarılar dikkate alınmalı

Çayın kendine has kokusu, rengi ve tadını koruması, gelecek kuşaklara ulaştırılabilmesi için söz konusu hususların hayata geçirilmesinin önemine değinilen açıklamada, evsafa uygun olmayan ürünlerin çay alım yerlerinde kabulünün mümkün olmayacağına dikkat çekildi.

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