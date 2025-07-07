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Euro, Dolar, Sterlin… Paraları Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Ali Akova

Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde program konuğu; Ali Akova

Haber Merkezi
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📺 Paranın İzinde | 7 Temmuz 2025
🎙 Sunucu: Süheyla Yılmaz
👤 Konuk: Ali Akova – Phillip Portföy Araştırma Direktörü

Bu bölümde global piyasalara dair öne çıkan başlıkları masaya yatırıyoruz:

🔹 S&P 500 Banka Endeksi'nde son görünüm
🔹 Wells Fargo bilanço öncesi nasıl bir sinyal veriyor?
🔹 ABD’de bilanço sezonuna hazır mıyız?
🔹 Euro/Dolar ve Dolar/Yen paritelerinde beklentiler
🔹 “Nasıl bir para birimi?” sorusuna yanıt arıyoruz
🔹 Hisse analizleri:
• Walmart
• Motorola Solutions
• Disney
• Palo Alto Networks
• Estee Lauder

📉 Piyasaları ne bekliyor?
📈 Hangi hisseler ön planda?
💬 Ali Akova’dan kritik analiz ve yorumlar bu yayında!

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