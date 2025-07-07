Euro, Dolar, Sterlin… Paraları Ne Bekliyor? | Paranın İzinde | Ali Akova

📺 Paranın İzinde | 7 Temmuz 2025

🎙 Sunucu: Süheyla Yılmaz

👤 Konuk: Ali Akova – Phillip Portföy Araştırma Direktörü

Bu bölümde global piyasalara dair öne çıkan başlıkları masaya yatırıyoruz:

🔹 S&P 500 Banka Endeksi'nde son görünüm

🔹 Wells Fargo bilanço öncesi nasıl bir sinyal veriyor?

🔹 ABD’de bilanço sezonuna hazır mıyız?

🔹 Euro/Dolar ve Dolar/Yen paritelerinde beklentiler

🔹 “Nasıl bir para birimi?” sorusuna yanıt arıyoruz

🔹 Hisse analizleri:

• Walmart

• Motorola Solutions

• Disney

• Palo Alto Networks

• Estee Lauder

📉 Piyasaları ne bekliyor?

📈 Hangi hisseler ön planda?

💬 Ali Akova’dan kritik analiz ve yorumlar bu yayında!