  4. Tahminlerin Altında Gelen Enflasyon Verisini Piyasa Nasıl Değerlendirdi? | Ekonomi Masası

Tahminlerin Altında Gelen Enflasyon Verisini Piyasa Nasıl Değerlendirdi? | Ekonomi Masası

Berfin Çipa, Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

