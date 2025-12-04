Tahminlerin Altında Gelen Enflasyon Verisini Piyasa Nasıl Değerlendirdi? | Ekonomi Masası
Berfin Çipa, Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berfin Çipa, Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Konuklar;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI