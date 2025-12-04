Beyaz Saray'da "SS" Skandalı | Epstein Adası'ndan Sansürlü Görüntüler | ALL STREET JOURNAL
🇺🇸 Trump: Putin çıkış yolu istiyor
🇷🇺 Putin: Ukrayna’yı Donbass’tan tamamen çıkaracağız
🇻🇪 Maduro, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı
🇨🇳 Pekin’de Macron–Xi zirvesi
🇬🇧 İngiltere, Çin’le ilişkileri yeniden canlandırmayı planlıyor
🇪🇺 Avrupalılar ABD ve Çin’e “mesafe” istiyor
🇮🇳 Putin Hindistan turunda
🇮🇹 İtalyan polisi, lüks moda markalarına baskın düzenledi