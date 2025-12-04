  1. Ekonomim
  4. Beyaz Saray'da "SS" Skandalı | Epstein Adası'ndan Sansürlü Görüntüler | ALL STREET JOURNAL

All Street Journal hafta içi her gün 15.00'da canlı yayında NBE TV YouTube yayınında

All Street Journal, Tamer Işıtır’ın sunumuyla bugün dünya gündeminin en kritik başlıklarını masaya yatırıyor.

All Street Journal’da bugünkü başlıklar:

🇺🇸 Trump: Putin çıkış yolu istiyor
🇷🇺 Putin: Ukrayna’yı Donbass’tan tamamen çıkaracağız
🇻🇪 Maduro, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı
🇨🇳 Pekin’de Macron–Xi zirvesi
🇬🇧 İngiltere, Çin’le ilişkileri yeniden canlandırmayı planlıyor
🇪🇺 Avrupalılar ABD ve Çin’e “mesafe” istiyor
🇮🇳 Putin Hindistan turunda
🇮🇹 İtalyan polisi, lüks moda markalarına baskın düzenledi

